Misturar whey protein com leite ou água? Entenda o que é melhor

Concentrado: é o que tem entre 70% e 80% de proteínas. Em geral, contém lactose e gordura. O soro do leite passa apenas por uma filtragem e conserva carboidratos, minerais e gorduras do leite. O processo de digestão e absorção da proteína também é mais demorado do que o dos outros tipos de whey.

Isolado: apresenta cerca de 90% de proteínas e contém menos lactose, gordura e minerais. É obtido por técnicas rígidas de extração e filtragem, o que faz com que seja uma proteína praticamente "pura".

Hidrolisado: oferece as proteínas pré-digeridas para serem absorvidas mais rápido pelo corpo. É uma versão isolada do whey que passou por um processo de quebra dos aminoácidos, facilitando a digestão e absorção dessas substâncias pelo organismo.

Misturar o whey concentrado, que contém menos proteínas que os outros, com leite pode ser vantajoso para quem quer ganhar músculos. Isso porque essa combinação aumenta ainda mais a quantidade de proteína na bebida, já que o leite também é um alimento proteico.

Apesar de essa mistura adicionar calorias ao suplemento, pessoas que querem emagrecer não precisam consumir o produto somente com água. O whey também pode ser misturado com leite nesses casos, desde que a quantidade da bebida seja ajustada para evitar um excesso calórico. O cálcio, inclusive, é um nutriente que pode auxiliar no controle do peso.

Mas se você é intolerante à lactose ou toma whey hidrolisado —versão indicada para pessoas que possuem algum problema gastrointestinal, como quem já passou por cirurgia bariátrica—, o leite talvez não seja a escolha ideal para preparar o suplemento.