Proibidão do freezer: veja alimentos que não devem ser congelados

Evite os frascos maiores: guardar pouca comida em recipientes grandes favorece o acúmulo de cristais de gelo e dificulta o descongelamento por partes, promovendo desperdício.

Sinalize o conteúdo e a data: etiquetas com nome e data ajudam na organização e garantem que os alimentos sejam utilizados dentro do prazo ideal de consumo.

Deixe o ar circular: freezer lotado demais prejudica a circulação do ar gelado, comprometendo a eficiência do aparelho e do congelamento.

Como descongelar?

O ideal é deixar o alimento descongelando na geladeira, em vez de exposto ao ambiente. Isso evita a multiplicação de microrganismos. E atenção: não recongele alimentos já descongelados, pois isso aumenta significativamente o risco de contaminação.

