Completo e cabe no bolso: esse peixe é muito melhor que salmão ou atum

Mais cálcio que o leite

Enquanto o salmão chama atenção pela textura e o atum pela versatilidade, a sardinha chega com um argumento poderoso: mais cálcio que o leite. Principalmente na versão enlatada com espinha, esse peixe entrega uma dose reforçada do mineral que fortalece os ossos e combate a osteoporose, algo que o salmão e o atum, nem frescos ou enlatados, conseguem fazer com tamanha eficiência.

Ômega 3 também está presente

Sabe aquele papo de que o salmão é a melhor fonte de ômega 3? Verdade parcial. A sardinha também é rica nesse ácido graxo essencial, com destaque para o EPA, que ajuda a proteger o coração, reduzir inflamações e preservar a saúde cerebral. De quebra, ela traz vitamina B12 e selênio, que potencializam esse efeito anti-inflamatório.

Fresca ou enlatada? A resposta pode surpreender

A versão fresca da sardinha é ótima, claro, mas a enlatada não fica atrás em nutrientes. Segundo especialistas em nutrição, as proteínas e minerais continuam presentes, e a praticidade de armazenamento e preparo faz da sardinha enlatada uma aliada da rotina. O segredo? Escorrer bem o óleo da conserva (que geralmente não é dos melhores) e evitar o excesso de sal, especialmente para quem tem pressão alta.