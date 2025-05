Castanha-do-pará: por que especialistas recomendam só um punhado por dia?

Em pessoas com problemas de tireoide, o consumo de selênio também deve ser avaliado por um profissional de saúde, já que ele influencia o metabolismo dessa glândula.

No geral, a recomendação é simples: um punhado por dia, o que equivale a cerca de cinco castanhas, é suficiente para aproveitar o melhor que esse alimento tem a oferecer.

Mas atenção: embora sejam altamente nutritivas, as castanhas-do-pará também são densas em calorias. Há cerca de 192 kcal em apenas 30 gramas, o equivalente a cinco unidades. Por isso, quem está tentando controlar o peso ou segue uma dieta com restrição calórica deve ficar atento à quantidade.

Superalimento em miniatura

O grande destaque da castanha-do-pará é o selênio, um mineral poderoso para o sistema imunológico e o equilíbrio do corpo. Além disso, ela também fornece fósforo e potássio, importantes para o funcionamento muscular e nervoso. Outro ponto positivo: contém ômega 3, uma gordura do bem que contribui para a saúde vascular, da memória e do raciocínio.

Dependendo do tipo de castanha, você ainda ganha uma forcinha extra na prevenção de doenças cardiovasculares, como infartos e AVC. E com a castanha-do-pará não é diferente: seu mix de nutrientes faz dela uma aliada do coração.