Buscas por procedimentos estéticos não cirúrgicos ganham espaço no Google

O Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos estéticos no mundo e que mais pesquisam sobre cirurgia no Google. Nos últimos 12 meses, o país ficou em terceiro lugar no ranking mundial da plataforma de pesquisas, atrás de Turquia (1º) e Irã (2º). Mas na América do Sul, ele lidera o interesse pelo tema.

Buscas por cirurgia no Brasil

Levantamento feito pelo Google Trends mostra 2025 como o ano com mais consultas sobre cirurgia no Brasil. Na comparação com 2015, as buscas pelo assunto subiram mais de 60%, considerando o período de 1º de janeiro a 15 de maio de cada ano.

Cesariana foi a cirurgia mais buscada. Nos últimos 90 dias, essa via de parto ficou no topo da lista de interesses, seguida por bariátrica e lipoaspiração. Outros tópicos buscados foram os procedimentos contraceptivos (vasectomia e laqueadura) e cirurgia de hérnia.