Só homem ronca? E tem solução? Veja mitos e verdades sobre o problema

Doenças crônicas têm tudo a ver

PARCIALMENTE VERDADE. O ronco isolado não é o problema, mas pode indicar a presença de apneia do sono — e é aí que mora o risco. A apneia é marcada por pausas na respiração durante o sono, que provocam despertares frequentes e fragmentam o descanso. Esse sono interrompido impede o completo relaxamento orgânico, que é essencial para regular funções como a pressão arterial, a frequência cardíaca e a respiração. Com o tempo, o avanço da apneia está associado a doenças cardiovasculares e ao agravamento de doenças metabólicas, como diabetes.

Ronco tem jeito, sim

Imagem: Getty Images

VERDADE. O tratamento do ronco é sempre individualizado e pode envolver diferentes abordagens, aplicadas de forma conjunta ou em etapas. Entre elas estão o uso de aparelhos intraorais, CPAP (equipamento que facilita a respiração durante o sono) e exercícios miofasciais. Mas atenção: qualquer estratégia adotada deve ter como objetivo melhorar a respiração nasal. A solução definitiva pode envolver o tratamento de doenças de base, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, cirurgias —como a correção de desvio de septo, redução dos cornetos nasais, remoção de adenoides ou intervenções na faringe, base da língua e estrutura óssea da face.

