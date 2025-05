Remédios, traumas e cáries: entenda o que pode escurecer os dentes

Cigarro, flúor e alimentos. Manchas escuras, de coloração acastanhada, também podem estar associadas à nicotina dos cigarros, ao excesso de flúor contido na água ou em alimentos e produtos industrializados que são consumidos durante o período de formação dos dentes.

Restaurações antigas. Algumas pessoas têm dentes naturalmente acinzentados, mas restaurações antigas, como as de amálgama ou metal, também podem escurecer o dente com o tempo, pois os metais presentes em sua composição sofrem corrosão com o passar dos anos.

Canal. Dentes que precisam ou já realizaram tratamento de canal podem ficar acinzentados, já que eles não recebem mais nutrientes, uma vez que o nervo do dente morreu ou foi removido. Apenas o dentista, com avaliação clínica e radiografias, pode confirmar essa causa.

Traumas. A "morte" do nervo é resultado de inflamações ou infecções profundas causadas, principalmente, por cáries não tratadas ou traumas — mesmo sem quebrar o dente. Geralmente, escurecimentos por trauma são uniformes, enquanto os causados por cáries aparecem como manchas localizadas.

Imagem: iStock

Medicamentos. Os antibióticos são os medicamentos com maior potencial para causar esse tipo de dano e o mais conhecido é a tetraciclina, indicada para combater diversos tipos de infecção como otite, pneumonia, sinusite e até acne. Ela que pode deixar manchas amareladas ou acinzentadas permanentes se usada de forma contínua por gestantes ou crianças antes dos dez anos de idade. Outro medicamento que pode causar manchas e desgastar os dentes de leite é o sulfato de salbutamol, usado no tratamento da asma. Já xaropes com muito açúcar não mancham diretamente, mas aumentam o risco de cáries, que podem levar ao escurecimento dos dentes — por isso, é importante escová-los após o uso.