Alimentos em pó são saudáveis? Quais são permitidos e quais são ruins?

As farinhas funcionais são ótimas para se misturar com frutas e iogurtes, ou enriquecer receitas de pães, bolos e mingaus, pois ajudam na digestão e no aproveitamento dos nutrientes. Porém, durante o processo de produção, elas podem perder algumas fibras e antioxidantes, especialmente os óleos saudáveis da chia e da linhaça, como o ômega-3, que são sensíveis ao calor e à oxidação.

Para conservar melhor os nutrientes, é ideal guardar as farinhas em potes fechados na geladeira e, se possível, moer as sementes na hora do consumo.

No caso do leite em pó, a quantidade de nutrientes pode variar de acordo com a marca, então é sempre importante verificar o rótulo. Um mito comum é achar que ele engorda mais, mas isso não é verdade. Quando preparado da maneira correta, ele tem a mesma quantidade de calorias do leite líquido. O que pode aumentar as calorias é preparar com mais pó ou menos água do que o indicado, deixando-o mais concentrado.

Imagem: iStock

Desconfie de certas características

Alguns alimentos em pó merecem mais cuidado. Quando têm um sabor muito doce, salgado ou artificial, cores e cheiros muito fortes e um prazo de validade longo, é sinal de que passaram por um processo industrial "pesado". Esses alimentos geralmente têm embalagens com anúncios apelativos (como "pronto para consumo"), muitos aditivos sintéticos e quase nenhuma fibra, além de pouco valor nutricional, como por exemplo: