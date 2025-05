Pressão alta: saiba o que é mito ou verdade sobre hipertensão

É mais recorrente em pessoas com mais de 60 anos. A prevalência é maior em indivíduos desta faixa etária. Mas os jovens também podem ter pressão alta, dependendo dos fatores hereditários e da qualidade de vida.

Homem tem mais tendência a ser hipertenso. Realmente, a condição é mais comum naqueles entre 40 e 50 anos, pois são, geralmente, mais estressados, obesos e sedentários. Ou seja, as causas são mais comportamentais do que fisiológicas.

A gestante pode se tornar hipertensa durante a gravidez. A grávida, devido a alterações hormonais e imunológicas, pode desenvolver hipertensão, o que é conhecido por doença hipertensiva específica da gravidez, ou DHEG. Casos extremos podem levar à eclampsia, mas na maioria das vezes, o nível volta à normalidade uma vez terminada a gestação.

A pressão arterial aumenta na menopausa. A prevalência de mulheres hipertensas se eleva devido à perda da proteção do hormônio estrógeno, que é um protetor e aliado do coração, por estimular a dilatação dos vasos e facilitar o fluxo sanguíneo.

Sofrer de distúrbio do sono é perigoso. A apneia é uma das principais causas de pressão alta, se não considerada a genética. O distúrbio, que significa parada de respiração, provoca a retenção de mais sal e o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que causa a constrição dos vasos sanguíneos.

Fazer sexo eleva a pressão arterial. Durante a relação sexual, a pressão sobe na proporção do esforço, o que é considerado uma resposta normal do organismo. No entanto, dependendo do caso, precisa ser controlada com medicamento, para evitar picos de alta.