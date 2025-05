Rumo à meia maratona: como saber se você está pronto para encarar os 21 km

"Eu diria que o ideal seria ter pelo menos um ano de prática antes de correr essa distância", afirma David Obata

coordenador e professor da Pacefit Assessoria, de São Paulo. "Mas isso depende da experiência da pessoa e também do ciclo de preparação", pondera.

7. Está com o lado emocional forte

Obata lembra que o aspecto emocional também deve ser considerado —já que os 21 km são bastante desafiadores e exigem equilíbrio mental também.

Isso porque você vai se deparar com muitas coisas novas durante a preparação para a meia, o que pode gerar ansiedade e tensão.

"Muitas vezes, alguns aspectos emocionais e pessoais podem e influenciam na rotina de treinos", explica. "Se isso não estiver alinhado e não trabalhar essas questões pode fazer a diferença no final."

Entre as novidades estão fazer longões com distâncias que talvez você nunca tenha alcançado —e a motivação para correr uma distância nova em um treino é bem diferente da de correr em uma prova; necessidade de suplementação durante treinos; grande aumento do volume semanal de treino etc.