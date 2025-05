Mulher anuncia 12ª gravidez: como o corpo reage a tantas gestações?

Corpo não consegue descansar. Com gestações sequenciais em curto tempo, essa oscilação hormonal e os sintomas decorrentes se repetem. "Você não permite que o corpo chegue ao estado de normalidade e acaba obrigando o ovário a trabalhar sem descanso. Tudo que trabalha em excesso cansa, fica sobrecarregado", explicou Eder Sousa, obstetra do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, no Pará, a VivaBem em 2024.

Imagem: iStock

Do ponto de vista físico, também há muitas alterações. De acordo com ginecologistas, as mudanças hormonais podem deixar alguns ligamentos do corpo mais elásticos. Como toda a estrutura óssea e muscular da pelve e abdome se modificam, a orientação é ter um preparo para evitar consequências, como lesões durante o parto (principalmente se for vaginal) e incontinência urinária. Exercícios para o assoalho pélvico são indicados.

Recuperação do corpo após gravidez leva tempo. Logo após o parto, o corpo já começa a voltar a sua configuração padrão. Os níveis de hormônios caem, o útero se contrai para evitar sangramento e vai diminuindo de tamanho, os órgãos voltam aos seus lugares.

Tempo dessa recuperação depende do preparo para a gestação. Se a pessoa se preparou bem, o normal é aproximadamente 40 dias, de acordo com os ginecologistas. Mas se houve ganho de peso ou lesões, por exemplo, pode levar de quatro a nove meses.

Além disso, caso a pessoa amamente, a prolactina também está em ação. O hormônio atua no desenvolvimento das mamas durante a gestação e depois dela na produção de leite. Então ainda há novos processos acontecendo no corpo.