CFM atualiza critérios para cirurgia bariátrica no país; veja novas regras

Novas regras e parâmetros para a cirurgia bariátrica foram divulgados hoje no Diário Oficial da União. A resolução nº 2.429/25 do CFM (Conselho Federal de Medicina) foi estabelecida em uma Câmara Técnica e teve como base os mais recentes estudos científicos que comprovam os benefícios da cirurgia para o tratamento da obesidade e da síndrome metabólica.

O que diz a resolução

Com as novas regras, pacientes com IMC (índice de massa corporal) acima de 40, tendo ou não comorbidades, e pacientes com IMC acima de 35 e inferior a 40 com doenças associadas continuam sob os mesmos critérios para submissão à cirurgia.

Já os pacientes com IMC entre 30 e 35 passam a ser elegíveis à cirurgia desde que tenham diabetes tipo 2, doença cardiovascular grave com lesão em órgão alvo, doença renal crônica precoce em decorrência do diabetes tipo 2, apneia do sono grave, doença gordurosa hepática não alcoólica com fibrose, afecções com indicação de transplante, refluxo com indicação cirúrgica ou osteoartrose grave.