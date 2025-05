Eduardo Costa diz que cabelo caiu por uso de anabolizantes; qual a relação?

Os efeitos ocorrem durante o uso, mas podem se prolongar após interrupção. Os danos são cumulativos e, nos homens, o uso de hormônio artificial bloqueia a produção própria de testosterona. "A função do testículo fica muito reduzida [com o uso de anabolizantes] até que, depois de meses ou anos [após a interrupção], ela vai retornando. Mas, em alguns casos, a produção de testosterona pode ficar comprometida para sempre", disse Henrique Cardoso Cecotti, endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein, em entrevista à Agência Einstein em junho de 2023.

O que são os anabolizantes?

Os esteroides anabolizantes e androgênicos são hormônios sintéticos. Eles foram criados para tratar deficiências na quantidade de testosterona ou de outros hormônios andrógenos produzidos nos testículos. Entre as condições que podem, comprovadamente, ser tratadas com eles estão puberdade tardia, hipogonadismo (produção insuficiente de hormônio sexual), micropênis neonatal (condição rara na qual o tamanho do pênis é menor do que o padrão em recém-nascidos) e caquexia (perda extrema de tecido adiposo, osso e músculo, comum em pacientes oncológicos). Nestes casos, há indicação científica para tratar as doenças.

O uso para fins estéticos é vetado. Em 2023, o CFM (Conselho Federal de Medicina) proibiu a prescrição médica de terapias hormonais "com finalidade estética, para ganho de massa muscular e/ou melhora do desempenho esportivo". A justificativa da medida é a inexistência de comprovação científica que sustente o benefício e, principalmente, a segurança do paciente ao utilizar essas terapias.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/10/2019, 03/06/2023,18/06/2023, 22/04/2024 e 18/03/2025.