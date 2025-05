4 hábitos alimentares que idosos devem evitar para viver mais e melhor

O excesso de sal aumenta a probabilidade de sofrer de hipertensão, além de ter efeitos sobre o sistema urinário e circulatório. Já que é comum haver uma redução do paladar em idade mais avançada, a saída é usar uma quantidade maior de ervas frescas e especiarias para dar sabor aos pratos.

2. Pular almoço ou jantar

Dá um trabalho ter de cozinhar as principais refeições, mas elas são essenciais para a saúde. Portanto, não troque refeições completas por lanchinhos com café, leite e pão com manteiga. Esse é um péssimo hábito que, a longo prazo, poderá provocar sérias deficiências nutricionais. Uma saída pode ser congelar alimentos como arroz e feijão, o que já agiliza o preparo.

3. Comer muita fritura

Imagem: iStock

A gordura, em pequenas quantidades, também ajuda a compor uma dieta diversificada e é fonte de energia para o organismo. Mas por que, então, a fritura é tão condenada? Um dos principais motivos é que qualquer óleo, quando aquecido acima de determinadas temperaturas (que varia de óleo para óleo), passa por transformações em sua composição química e libera uma substância tóxica, chamada acroleína. O consumo dela está relacionado ao aumento do risco de doenças do coração, como infarto, derrame, aterosclerose, e também câncer.