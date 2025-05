Trombofilia: saiba o que é e quais os riscos para a gestação

Diagnóstico e investigação da trombofilia

O diagnóstico da condição é feito por um hematologista, que avalia o histórico familiar e pessoal do paciente junto com exames de sangue. Em casos de aborto, é importante analisar geneticamente parte do material do feto para investigar possíveis causas.

O Manual Técnico da Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde recomenda a investigação após três abortos sem causa aparente, mas especialistas alertam que histórico familiar com casos de trombose, AVC, hipertensão ou perda gestacional já justificam o início da investigação.

Para gestantes trombofílicas, a gravidez aumenta em quatro vezes o risco de uma situação de trombose, sendo o puerpério responsável por 60% dos casos. Após 28 semanas de gestação, o próprio organismo produz uma hipercoagulação para não ter hemorragia no parto.

Os sintomas mais comuns de trombose são inchaço, dor e vermelhidão em uma das pernas. O diagnóstico é confirmado com exames de sangue como o D-Dímero e de imagem, como a angioplastia com doppler, que não oferecem risco à gestante. Varizes e vasinhos roxos não indicam trombose, mas se estiverem associados a outros fatores de risco, devem ser avaliados por um médico.

Prevenção e cuidados durante a gravidez