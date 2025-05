Qual o intervalo ideal entre as séries para ganhar músculos ou emagrecer?

Quando falamos de treino de musculação, logo pensamos nos exercícios, nas cargas, nas repetições e nas séries. Mas tem um detalhe que muita gente não leva a sério: o intervalo entre as séries. Quem nunca passou do tempo de descanso porque foi olhar o celular ou conversar com o colega ao lado?

Respeitar esse tempo de pausa é essencial para alcançar bons resultados. Isso porque o intervalo serve para o músculo se recuperar e conseguir repetir o exercício com eficiência.

Se você descansa menos do que precisa, seus músculos podem estar cansados demais para a próxima série, o que atrapalha o desempenho e os ganhos. Por outro lado, se a pausa for muito longa, o corpo pode perder o ritmo e o estímulo certo do treino, o que também diminui os resultados.