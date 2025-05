Parto de Zuri frustrou esposa de Ludmilla; bebê sentado obriga cesárea?

Brunna Gonçalves, 33, deu à luz Zuri, de seu relacionamento com a cantora Ludmilla, no dia 14 de maio, em Miami, nos EUA. O parto, no entanto, não foi como a dançarina esperava. Como o bebê estava na posição sentada (posição pélvica), foi necessário realizar uma cesariana.

Bebê sentado obriga cesárea?

É possível, sim, ter um parto normal com o bebê em posição pélvica, mas os riscos são maiores. Nesses casos, e com profissionais habilitados para esse tipo de acompanhamento, o parto vaginal é possível e seguro.

O maior risco é o óbito fetal por distocia, conhecido como "cabeça derradeira". Isso ocorre quando o corpo do bebê nasce, mas a cabeça fica presa. Nesses casos, a posição de parto em quatro apoios ajuda a reduzir esse tipo de complicação.