O que é um câncer sensível a hormônios, como o do ex-presidente Joe Biden?

Todo câncer de próstata recebe uma pontuação na escala de 1 a 10 na escala de Gleason. Ela corresponde ao aspecto das células cancerígenas em comparação com as células normais. A pontuação de Biden, 9, sugere que o seu tumor está entre os mais agressivos.

Quando o câncer de próstata necessita de hormônios para crescer, como é o caso do tumor de Biden, ele pode reagir melhor a tratamento. Contudo, cânceres com metástase, ou seja, que se espalharam para outras partes do corpo, costumam ser mais difíceis de tratar do que o câncer localizado, já que os medicamentos podem não chegar a todos os tumores e eliminar completamente a doença.

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum que afeta os homens, atrás apenas do câncer de pele. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA aponta que 13 em cada 100 homens desenvolverão câncer de próstata em algum momento de suas vidas. Quando detectados na fase assintomática, os tumores de próstata têm acima de 90% de cura.

O diagnóstico de Biden ocorre quase uma década após ele perder seu filho mais velho. Beau, então com 46 anos, morreu em decorrência de um câncer cerebral.

Quais os tratamentos?

Um arsenal de opções está disponível ao ex-presidente. Os tratamentos avançaram nos últimos anos, com cirurgias menos invasivas agora feitas com robôs; as terapias-alvo, com medicamentos que combatem especificamente as células tumorais, além de radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia.