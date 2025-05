Fim da calvície? O que a ciência descobriu sobre a perda dos cabelos

Os experimentos indicam que ativar a via ERBB pode ser um caminho viável para manter as HFSCs saudáveis e ativas, oferecendo um atalho terapêutico promissor contra a calvície. Em vez de tentar fazer o cabelo crescer à força, a proposta é preservar a capacidade natural dos folículos de se regenerar — algo que se perde com o tempo ou em condições como a alopecia, que atinge cerca de 2% da população mundial.

Claro, ainda há muito a ser investigado. Os testes foram realizados em camundongos, e a biologia humana pode reagir de forma diferente. Mas o estudo oferece uma base sólida para novas terapias: compreender e modular o equilíbrio entre MCL-1, P53 e ERBB pode ser a chave para impedir que os fios desapareçam de vez.

Como preservar os fios

Imagem: iStock

Enquanto os cientistas desvendam os bastidores moleculares do crescimento capilar, os fios que você vê no espelho também precisam de cuidados diários.

"Constância e disciplina são fundamentais para que haja sucesso no tratamento", explica a dermatologista Jaqueline Zmijevski. Ou seja: não adianta aplicar loções, tomar cápsulas ou seguir promessas tecnológicas se o básico não for respeitado. E esse básico começa no chuveiro e vai até o prato de comida.