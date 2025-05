Já pensou fazer o papanicolau em casa? Método é realidade nos EUA

A FDA (sigla em inglês para Food and Drug Administration), agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos, aprovou o primeiro teste caseiro no país que pode auxiliar na detecção do câncer do colo de útero.

O que aconteceu

A aprovação da FDA, anunciada na última semana, autoriza o uso do Teal Wand. O produto é o primeiro que possibilita a autocoleta e pode ser uma alternativa ao papanicolau realizado em ambientes médicos.

O dispositivo, desenvolvido pela Teal Health, permite que pacientes coletem uma amostra vaginal em casa. A coleta é feita com uma espécie de "varinha" (wand, em inglês), dispensando o uso do espéculo (instrumento inserido na vagina no papanicolau), convencional para coleta das células do colo do útero. No novo produto, a esponja localizada na ponta do dispositivo gira conforme o comando da paciente e realiza a coleta necessária. Veja o passo a passo abaixo (em inglês):