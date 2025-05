Ela ficou paraplégica por um furúnculo: 'Tentei tirar e minha vida mudou'

'Tentei tirar o pus e isso mudou minha vida'

Ela foi ao hospital após sentir dores fortes na lombar Imagem: Arquivo pessoal

"No ano de 2023, no dia 11 de novembro, apareceu um furúnculo no meu braço esquerdo. Nunca tinha tido um na vida, foi a primeira vez. Tive a atitude de tentar tirar o pus e nunca imaginei que isso mudaria toda a minha vida.

Depois que apertei, ficou bastante inchado e muito vermelho ao redor. Comecei a usar soro fisiológico e tampava a região.

No dia 15 de novembro, comecei a sentir dores lombares. Até então, nem passava pela minha cabeça que poderia ser o início de uma inflamação medular. Tomava paracetamol, a dor passava por um tempo, mas sempre voltava. No dia 26 de novembro, a dor piorou e fui ao hospital. Fiz raio-X, exames de sangue e tomei medicamentos. As dores aliviaram, mas voltaram logo depois.

Em 27 de novembro, as dores ficaram ainda mais fortes, comecei a ter febre, vômitos e não conseguia mais abaixar o queixo no peito. Voltei ao hospital e fui internada. As dores lombares eram intensas e irradiavam para as pernas.