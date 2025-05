Controla pressão e reduz colesterol: os benefícios da laranja vermelha

7. Controla o colesterol

A laranja vermelha pode auxiliar no controle do colesterol por ter flavonoides e fibras em sua composição. Esses componentes diminuem os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") do organismo.

8. Regula os níveis de açúcar no sangue

Com baixo índice glicêmico, a laranja vermelha mantém os níveis de açúcar no sangue sob controle. Esse benefício é importante para pessoas com diabetes tipo 2 ou para quem deseja estabilizar a glicose ao longo do dia.

Quantidade recomendada

Geralmente, uma porção diária de uma laranja vermelha média (aproximadamente 130 gramas) já fornece vitamina C, antioxidantes e fibras em quantidades adequadas.