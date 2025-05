Jejum intermitente: saiba como funciona, as vantagens e limitações

O jejum intermitente pode ser dividido em duas subclasses: o de dias alternados e a alimentação restrita por tempo. A mais comum é a primeira, na qual a pessoa come todos os dias, com a diferença que nos dias de jejum é aconselhado ingerir uma pequena refeição de cerca de 500 calorias.

Já na alimentação restrita por tempo, as calorias não são limitadas e a composição dietética não é alterada. Mas comer é confinado a uma janela de, normalmente, 8, 10 ou 16 horas por dia. No 16 por 8, por exemplo, o indivíduo fica 16 horas de jejum seguidas e tem 8 horas de alimentação liberada. Nesse formato, janta-se às 21h, aproveita-se as horas do sono e, então, a próxima refeição vai ser só às 13h do dia seguinte.

Há, também, quem restrinja ainda mais, fazendo jejum por 18 horas e comendo apenas no intervalo de 6 horas ou faça 23 horas de jejum e 1 hora de alimentação.