Ele tem Parkinson e voltou a pilotar avião após 'marca-passo' no cérebro

O tratamento consiste na colocação de eletrodos no cérebro, que agem como um marca-passo cerebral regulando a atividade dos neurônios. Depois de ser submetido aos exames e ser considerado apto, ele realizou a cirurgia no dia 20 de dezembro de 2023.

No mesmo dia da cirurgia, eu já não tive mais nenhum sintoma da doença. Quando acordei no centro cirúrgico, no pós-operatório, parecia que tinham tirado o Parkinson com a mão.

José Luís Millan

Apesar de não ser a cura da doença, o procedimento apresentou novas perspectivas de vida para José Luís.

Ainda antes do DBS, mas depois do diagnóstico, ele conheceu a atual esposa. Ela sempre soube do Parkinson e isso não representava nenhum problema.

Mas foi após a cirurgia que ele tomou a decisão de fazer a reversão da vasectomia, para ser pai novamente. Ele já tem três filhos de outro relacionamento: Lucas, 30, Luís Augusto, 19, e Guilherme, 11.