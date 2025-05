Iogurte ou coalhada? Veja benefícios e qual tem menos calorias

Qual a diferença?

Ambos são considerados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como parte do grupo de leites fermentados. A diferença está no processo de fabricação: no caso do iogurte, a fermentação ocorre a partir da adição de bactérias como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Já na coalhada, a fermentação ocorre a partir de cultivos individuais ou mistos de bactérias mesófilas (muito comuns em alimentos), que irão provocar o "talho" no leite.

Além disso, o aspecto é diferente. O iogurte é mais cremoso, enquanto a coalhada —por ser o leite "talhado" ou coagulado— tem um aspecto de massa gelatinosa. A coalhada também costuma ter o sabor um pouco mais azedo, mas nada que atrapalhe o consumo.

Coalhada tem menos calorias

No quesito calorias, a coalhada se sai um pouco melhor: 100 gramas do alimento têm 44 kcal, enquanto a mesma quantidade de iogurte tem 63 kcal. Vale lembrar, no entanto, que isso pode variar de acordo com o leite utilizado na fabricação: se for desnatado, por exemplo, o teor de gordura será menor.

Mas tanto coalhada como iogurte são considerados boas fontes de proteína, cálcio e fósforo, além de fontes importantes de minerais como zinco (importante para o sistema imunológico) e manganês (que atua na regulação de açúcar no sangue e ajuda na absorção do cálcio), além de terem boas quantidades de vitaminas do complexo B.