Diabetes silencioso: rastreio do tipo 2 diminui de 45 para 35 anos

A SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) atualizou as diretrizes para o rastreamento e diagnóstico do diabetes tipo 2 no Brasil. Entre as principais mudanças estão a redução da idade para início da triagem em adultos assintomáticos, a inclusão de alerta para rastreio em crianças e adolescentes e a alteração em alguns critérios nos exames usados para diagnóstico. O documento foi publicado em março na revista científica Diabetology & Metabolic Syndrome.

A atualização ganha relevância diante do crescente aumento de casos de diabetes tipo 2, em grande parte, devido às altas taxas de sobrepeso e obesidade na população global. Segundo a 11ª edição do IDF (Atlas da Federação Internacional de Diabetes), cerca de 589 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com a doença no mundo.

No Brasil, a estimativa da SBD é de que cerca de 20 milhões de pessoas convivam atualmente com diabetes, o que representa aproximadamente 10,2% da população.

Uma das principais mudanças nas novas diretrizes para o rastreamento do diabetes tipo 2 é a ampliação da faixa etária e dos critérios para início da triagem. A nova recomendação é de que todos os adultos a partir dos 35 anos sejam submetidos ao rastreio, mesmo que não apresentem sintomas ou fatores de risco conhecidos. Antes, essa indicação era a partir dos 45.