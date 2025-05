Como se proteger do sarampo, uma das doenças 'mais contagiosas do mundo'

A transmissão do sarampo pode ocorrer até cinco dias antes do desenvolvimento do exantema (as erupções na pele). "Ou seja, a pessoa apresenta um quadro típico de síndrome gripal e, eventualmente, não está em isolamento, frequentando a escola ou mesmo serviços de saúde", alerta a infectologista do Einstein. A transmissão continua até quatro dias após o aparecimento das manchas da pele. "Uma pessoa positiva [para a doença] pode neste período acometer 90% das pessoas que estão suscetíveis no seu entorno", afirma Emy Gouveia.

Possíveis complicações

Mais de 90% dos casos de sarampo são considerados benignos. No entanto, a doença provoca um efeito de imunossupressão que compromete significativamente as defesas do organismo. Esse enfraquecimento do sistema imunológico torna o paciente mais vulnerável a outras infecções oportunistas secundárias, aumentando o risco de complicações mesmo após a fase aguda da doença.

Entre as mais comuns estão a pneumonite (pneumonia viral causada pelo próprio vírus), otite média, diarreia intensa e pneumonia bacteriana secundária. Em quadros mais severos, a doença pode levar a danos permanentes, como a perda da visão por lesões na córnea.

Também há risco de complicações neurológicas potencialmente fatais, como a panencefalite esclerosante subaguda, uma condição degenerativa que pode surgir anos após a infecção e leva à morte de forma muito rápida. Há ainda a encefalomielite disseminada aguda, que afeta o cérebro e a medula espinhal.

Como é a vacinação?

A vacina tríplice viral é o principal meio de prevenção contra o sarampo. Ela contém vírus vivos atenuados (enfraquecidos), estimulando o sistema imunológico a produzir uma resposta protetora sem causar a doença.