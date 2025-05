'Não ter casos de Alzheimer na família não te faz livre de ter doença'

O cérebro é muito complexo e, dependendo da zona específica onde você está perdendo mais neurônios, os sintomas variam. Se for a região do hipocampo [estrutura do cérebro fundamental para a memória e aprendizado], você vai ter distúrbios mais comportamentais. Mas, no geral, a perda da memória é o primeiro sinal para a maioria dos casos de Alzheimer. Alexandre Kalache, gerontólogo

3) Alzheimer passa de pai para filho

Mito. O fator genético é considerado mais evidente em casos de Alzheimer precoce, ou seja, antes dos 60 anos. Quanto mais jovem for a pessoa no momento do diagnóstico, maior é o risco de seus familiares também manifestarem a doença.

Já no aparecimento esporádico, que acontece em 95% dos casos e vem depois dos 60 ou 65 anos, esse componente genético não é tão relevante. "Você pode ter uma doença de Alzheimer sem ter nenhum caso na família, e vice-versa", afirma Kalache.

Mudanças no estilo de vida podem, inclusive, evitar alguns distúrbios degenerativos. "Uma demência vascular, por exemplo, é causada por pequenos derrames e isso é prevenível, porque é a hipertensão que está por trás", cita o médico.

No caso do Brasil, a ordem dos dez fatores por trás da demência é: