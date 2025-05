Tomar shake de proteína antes de dormir ajuda no ganho de massa muscular?

A caseína é a proteína de maior concentração no leite, correspondendo a cerca de 80% do total do nutriente da bebida. O suplemento é produzido por meio de um processo de filtragem do alimento e muitas vezes comercializado na forma de caseína micellar.

O suplemento ainda pode fazer parte da dieta para emagrecimento, já que a proteína é uma substância que garante saciedade e ajuda no controle do apetite.

Mas é bom lembrar que, embora favoreça o ganho de massa muscular e até perda de peso, nenhum suplemento é milagroso e vai faz isso sozinho, enquanto a pessoa fica sentada no sofá. Para aumentar os músculos e diminuir os quilos é preciso ter uma alimentação e uma rotina de treino adequadas para conquistar esse objetivo —que exige foco e dedicação.

E no caso do whey protein?

Já no caso do whey, feito do soro do leite, tanto faz o momento de ingestão. O recomendado é só evitar o suplemento durante o exercício ou nos 40 minutos antes de malhar, pois ele pode causar desconforto gástrico.

Durante muito tempo, acreditou-se que era essencial consumir o suplemento imediatamente após o treino, pois esse seria o melhor momento para o organismo absorver os aminoácidos que vão reparar os músculos. No entanto, já foi comprovado cientificamente que para obter bons resultados na musculação basta consumir ao longo do dia a quantidade total de proteína que seu corpo precisa. Tomar o suplemento logo após o exercício não traz melhores resultados de ganho de massa.