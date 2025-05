Índice glicêmico: o que comer e o que evitar para o açúcar não subir

O que comemos influencia diretamente os níveis de açúcar no corpo. Mas, em vez de focar apenas nas restrições, é importante entender como escolher melhor os alimentos, e o índice glicêmico, ou IG, é uma ferramenta poderosa nesse processo.

O IG mede a velocidade com que os carboidratos de um alimento aumentam a glicose no sangue. Alimentos com alto índice glicêmico provocam picos rápidos de açúcar, enquanto os de baixo IG liberam glicose de forma mais lenta e controlada, o que é ideal para quem precisa manter os níveis sob controle.

Com pequenas mudanças na dieta, já é possível observar melhora na glicemia, prevenir complicações e aumentar a qualidade de vida. A seguir, veja quais alimentos priorizar e quais convém reduzir para manter a glicose nos trilhos.