Flávia Alessandra comanda nova temporada de Conexão VivaBem no UOL

A nova temporada de Conexão VivaBem, programa do UOL sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, estreia hoje, às 13h, com reprise às 20h, no Canal UOL na TV, com novidades: sob o comando da atriz Flávia Alessandra, terá episódios semanais durante o ano inteiro.

Toda terça, celebridades e especialistas discutem hábitos saudáveis, bem-estar, alimentação, atividade física e beleza. Com uma abordagem leve, objetiva e descomplicada, Conexão VivaBem ajuda o público a entender melhor a própria saúde e a adotar práticas de autocuidado no dia a dia.