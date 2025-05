Esperma de salmão? Dermatologista explica tratamentos estéticos inovadores

Cansadas de procedimentos estéticos que desfiguram o rosto ou do excesso de preenchimento, mulheres de diferentes idades têm buscado alternativas que realçam a beleza sem abrir mão da autenticidade. Os procedimentos com resultados mais naturais vão desde utilizar a própria gordura do paciente para remodelar áreas do corpo até aplicar esperma de salmão na pele.

O assunto foi tema do primeiro episódio da nova temporada do Conexão VivaBem, apresentado por Flávia Alessandra e que foi ao ar na terça-feira (6).

No programa, a atriz e cantora Isabel Fillardis, 51, contou que, apesar de nunca ter sido fã de agulhas, as transformações de sua pele depois dos 40 fizeram com que ela decidisse fazer alguns procedimentos estéticos. Técnicas invasivas, porém, não estão na lista de desejos da artista.