'Autocuidado não pode ser luxo': Flávia Alessandra mostra rotina saudável

Em meio a rotina agitada, manter hábitos saudáveis parece desafiador —mas Flávia Alessandra, nova apresentadora do programa Conexão VivaBem, que tem a estreia da temporada 2025 nesta terça (6), no Canal UOL na TV e no YouTube de VivaBem, acredita que somar pequenas boas escolhas do dia a dia podem fazem diferença.

A atriz conta que equilíbrio e constância em hábitos simples sempre guiaram sua relação com a saúde e o bem-estar e têm sido fundamentais para melhorar a qualidade de vida.