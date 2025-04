Erro bobo pode te derrubar: os 5 alertas que um médico de PS deu à filha

"Esses acessórios [os fones de ouvido] alteram seus sentidos e aumentam o risco de lesões", alerta Mikhail, que aconselha usar o fone somente em um dos ouvidos quando estiver na rua.

3) Zero cama elástica

Este é um conselho que pode chatear algumas pessoas, especialmente as crianças. Segundo Alexa, as camas elásticas são responsáveis por lesões consideradas evitáveis.

Por julgar as medidas de segurança como ineficazes, a Academia Americana de Pediatria desencoraja o uso do aparelho, ressalta a dupla. "As camas elásticas são uma das atividades de lazer mais perigosas, responsáveis por muitos ferimentos devastadores, incluindo fraturas, lesões na cabeça e até mesmo lesões na medula espinhal [estrutura localizada no interior da coluna vertebral, parte do sistema nervoso central]", diz o médico. "Não se deixe enganar por aquelas [camas elásticas] com redes do lado de fora [que visam] evitar que você caia. Elas não protegem contra as lesões mais preocupantes".

4) Evite as lambidas do seu pet

Apesar de serem carinhosos com seus donos, os animais de estimação podem levar bactérias e parasitas. Segundo Mikhail, os microorganismos que vivem na boca dos animais, como vermes intestinais, são "difíceis de tratar" caso um humano seja infectado por eles.