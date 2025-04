A cor da casca do ovo importa? Veja ao que se atentar antes de escolher

O mesmo princípio se aplica à tonalidade da gema. Muitas vezes, uma gema mais amarela ou alaranjada é resultado da alimentação da galinha — rações mais ricas em pigmentos, como milho e urucum, intensificam a coloração. Ainda assim, essa diferença visual não altera significativamente a quantidade de vitaminas, proteínas ou gorduras boas presentes no ovo.

Tanto ovos brancos quanto vermelhos, assim como gemas de diferentes tonalidades, oferecem benefícios semelhantes para a saúde. A escolha entre eles pode ser feita com base em preferências pessoais, preço ou disponibilidade, sem preocupação quanto ao valor nutricional.

As diferenças entre os ovos

Imagem: iStock

Ovos orgânicos. São aqueles produzidos por galinhas alimentadas exclusivamente com ingredientes de origem orgânica, sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos, rações industrializadas ou medicamentos como antibióticos. A criação dessas aves segue normas rigorosas de bem-estar animal e produção sustentável. No entanto, é importante destacar que, do ponto de vista nutricional, ovos orgânicos não apresentam uma superioridade comprovada em relação aos ovos convencionais.

Ovos caipiras. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nutrition, galinhas criadas de forma livre (com acesso ao pasto e exposição ao sol) produzem ovos com maior concentração de vitamina D. A luz solar é essencial para a síntese dessa vitamina no organismo, e isso se reflete diretamente na qualidade do alimento. Por serem criadas em condições mais naturais, os ovos caipiras tendem a custar mais caro que os convencionais.