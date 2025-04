Reação rara e grave o deixou sem pele: 'Sentia sendo queimado vivo'

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

"Sentia como se estivesse sendo queimado vivo"

"Me aplicaram duas bolsas de sangue e, antes de terminar a segunda, comecei a sentir uma coceira forte no corpo todo e a pele começou a ficar avermelhada. Achei que fosse uma reação passageira, mas os dias passaram e minha aparência começou a mudar cada vez mais. Pequenos caroços vermelhos surgiram, e a coceira se tornou insuportável. Comecei a tomar antialérgicos leves, mas não ajudavam em nada. Alguns dias depois, senti que minha garganta estava começando a fechar, fiquei com dificuldades para falar e respirar.

Fui levado à emergência imediatamente, depois de alguns exames, me diagnosticaram com a síndrome de Stevens-Johnson, que evoluiu para a necrólise epidérmica tóxica, até aquele momento eu não fazia ideia do que era isso.

Toda a minha pele começou a descascar. Sentia como se estivesse sendo queimado vivo. Enquanto meu corpo queimava de dentro pra fora, acredito que fui ao purgatório e voltei. Durante aqueles momentos, tive alucinações e confundi a realidade com confusões mentais, ia para lugares que nunca tinha visitado e via cenas na minha frente de coisas que nunca aconteceram. Era muito estranho, nunca tinha sentido qualquer coisa parecida com isso.



Depois de sete dias na UTI, fui transferido para a clínica médica, pois os médicos acreditaram que aquela primeira descamação da pele seria a última e que eu ia melhorar logo, mas uma semana depois as queimaduras do corpo e ardência aumentaram para um nível extremo. Nesta segunda ida à UTI começaram a aparecer bolhas grandes de queimaduras no corpo, fiquei internado na emergência por mais 18 dias. A essa altura o ardor da pele era tão grande que eu não conseguia entrar mais embaixo do chuveiro e tomar um banho normal, quando a água batia na pele eu sentia muita dor, ao ponto de chegar a gritar.

Cuidados hospitalares

Fui encaminhado para uma consulta com um especialista em queimaduras, na Asa Norte. Lá, os médicos receberam instruções de como deveriam seguir com meu tratamento. A partir desse auxílio, começaram a me dar banhos especializados para queimaduras graves, sempre sedado para suportar a dor, tomava remédios fortes que me faziam dormir e não ver nada do que estavam fazendo comigo.