Inglesa, baroa, doce: tem batata boa até de pré-treino; veja benefícios

As batatas são tubérculos nutritivos que têm papéis importantes em várias cozinhas pelo mundo —e no Brasil não é diferente. A POF, pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, de 2018, aponta que cada brasileiro consome, em média, quatro quilos do alimento por ano.

Conhecer e experimentar os diferentes tipos desse alimento versátil não só traz diversidade aos pratos, mas também oferece benefícios nutricionais únicos.

Conheça abaixo as diferenças entre os principais tipos do alimento —incluindo as melhores formas de preparo.