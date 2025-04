Fresco, congelado, em lata: quais os melhores peixes para a saúde?

Prefira sardinha e atum conservados em água ou azeite de oliva. O peixe enlatado em água pode ser enxaguado em água corrente para remover o excesso de sódio e conservantes. Quanto ao consumo, o ideal é que seja feito em até duas vezes por semana. Cristina Lopes, nutricionista

A carne de cação pode se acumular altas concentrações de mercúrio Imagem: Getty Images

Como escolher peixe sem erro

De acordo com o pesquisador da Embrapa, Leandro Kanamaru, o consumidor pode optar por espécies cultivadas no Brasil e que sejam tradicionais e com maior volume de produção, como a tilápia, o tambaqui e o pacu, uma vez que juntos representam os mais produzidos no país.

"Exceto quando há campanhas promocionais em grandes redes de supermercados. Quanto mais processado for o pescado, como filé congelado, sem espinhas, temperado, defumado ou com molhos, maior será seu preço. Por isso, comprar peixe em peixarias e feiras, desde que sejam estabelecimentos legais, pode ser uma opção mais econômica, especialmente se o peixe inteiro e fresco for adquirido já eviscerado", complementa.

Ao comprar peixe congelado, escolha fornecedores conhecidos e que ofereçam embalagens íntegras, com rótulos contendo informações sobre a origem, validade e os métodos de produção, bem como selos de qualidade. Também é indicado optar por marcas que tenham a certificação de pesca sustentável. Evite comprar em estabelecimentos sujos, sem fiscalização ou onde o peixe pareça ser de procedência duvidosa.