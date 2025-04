Como limpar a geladeira e mantê-la organizada para evitar desperdícios

Se estiverem muito encardidas, aplique um pouco de querosene com uma esponja ou pano, esfregando levemente. O produto é eficaz para remover gordura incrustada e devolver o aspecto original da borracha, inclusive eliminando o amarelado.

Após o uso do querosene, lave bem a área com detergente neutro para evitar qualquer risco de contaminação e eliminar o odor. Enxágue com água e seque normalmente.

Seque bem e reorganize os alimentos

Após finalizar a limpeza, seque cuidadosamente o interior da geladeira e todas as peças removíveis com um pano limpo e seco. Em seguida, conecte o aparelho novamente e, só depois que estiver funcionando, coloque os alimentos de volta. Aproveite para organizá-los de forma eficiente, sempre deixando espaço entre os recipientes e as paredes internas, para garantir uma boa circulação do ar frio.

Veja como distribuir os alimentos nos compartimentos de forma adequada:

Compartimento extrafrio: ideal para itens muito sensíveis à temperatura, como laticínios (queijos, iogurtes) e carnes que estão descongelando;