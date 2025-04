Como descobrir se um ovo está estragado? Guardar direito evita riscos

Uma forma simples e eficaz de verificar se o ovo está fresco é colocá-lo em um copo com água. Se afundar e permanecer deitado, está próprio para consumo. Se ficar em pé, está envelhecido, mas ainda pode ser usado. Se boiar, está estragado e deve ser descartado.

Além desse, há outros três testes que ajudam a identificar ovos impróprios para o consumo:

Visualização da gema e clara: quebre o ovo separadamente antes de usar. Se a gema estiver firme e bem centralizada, ele está fresco. Se estiver espalhada e a clara muito líquida, o ovo está velho, mas ainda pode ser usado. Mau cheiro ou gema rompida são sinais claros de que o ovo está estragado;

Iluminação com lanterna: em um local escuro, posicione uma lanterna (ou a luz do celular) atrás do ovo. Um ovo fresco deixa a luz passar de maneira uniforme. Já manchas internas ou aparência opaca indicam deterioração;

Inspeção da casca: rachaduras ou manchas na casca sugerem possível contaminação. Evite consumir ovos com rachaduras, pois elas facilitam a entrada de bactérias.

Como armazenar sem erros