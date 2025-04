Anvisa obriga retenção de receita para venda de canetas como Ozempic

Em dezembro, a Abeso divulgou uma nota demonstrando preocupação com a situação. No texto, eles reforçam que os medicamentos necessitam de acompanhamento médico. "A compra irregular para automedicação coloca em risco a saúde das pessoas, sem contar que pode dificultar o acesso de quem realmente precisa de tratamento. Por isso, como declaramos no documento, apoiamos a retenção da receita como medida para o uso racional e seguro desses análogos de GLP-1. Também consideramos fundamental que a Anvisa defina prazos adequados para a validade da prescrição".

Canetas são amplamente utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Ozempic e Wegovy são análogos de GLP-1, hormônio que atua no controle do apetite, no metabolismo da glicose e na regulação do peso corporal. Originalmente aprovados para tratar diabetes tipo 2, esses medicamentos também se mostraram eficazes na redução significativa de peso em pessoas com obesidade. Além disso, estudos recentes indicam benefícios adicionais, como a proteção contra doenças cardiovasculares e renais, aumentando ainda mais a procura por esses tratamentos.

Uso "off label" (sem orientação na bula) segue autorizado. A medida não altera o direito do profissional médico de prescrever medicamentos para finalidades diferentes das descritas na bula. Essa prática, conhecida como uso "off label", acontece quando o médico entende que, para determinado paciente, os benefícios do tratamento superam os riscos. É uma decisão tomada com responsabilidade pelo médico e sempre com o devido esclarecimento ao paciente, garantindo que ele esteja bem-informado sobre o procedimento.

*Com informações da Agência Brasil.