6 bons motivos para tomar café - e 4 tipos de pessoas que devem ter cuidado

1. Afasta os problemas cardíacos: Uma pesquisa da Universidade de Harvard (EUA) feita com 140 mil pessoas mostrou que tomar até quatro xícaras de café por dia pode reduzir em até 11% o risco de insuficiência cardíaca — quando o coração não consegue bombear o sangue corretamente. Esse benefício vem dos polifenóis presentes no café, que ajudam a combater os radicais livres, protegendo o DNA e controlando o colesterol ruim. Isso previne problemas como infartos, por exemplo.

2. Ajuda no emagrecimento: O café acelera o metabolismo e a queima de gordura. De acordo com um estudo publicado no International Journal of Sports Nutrition, a queima de gordura ocorre devido à ativação do sistema nervoso simpático e a oxidação lipídica. A cafeína aumenta os níveis de adrenalina no sangue, que dilui as células de gordura e as libera para o sangue.

3. Previne diabetes: Diversos estudos científicos comprovam que o consumo moderado do café pode diminuir a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Em uma pesquisa, com cerca de 200 mil pessoas nos EUA, Europa e Ásia, comprovou-se uma redução de 35% no risco do surgimento de diabetes em quem consumia pelo menos duas xícaras da bebida por dia. E esse benefício é encontrado tanto no café normal quanto no descafeinado, e depende, claro, de uma alimentação equilibrada e saudável.

4. Evita problemas respiratórios: A cafeína possui um efeito broncodilatador e reduz a fadiga dos músculos respiratórios. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, diversos estudos comprovam que a probabilidade de os consumidores moderados de café desenvolverem os sintomas usuais de asma é, em média, 30% menor do que a dos não consumidores. Após o consumo, há uma melhora na função pulmonar por até 2h. Pesquisas também mostram que podem prevenir manifestações da doença.

5. Melhora o intestino: O café ajuda a liberar um hormônio que estimula o intestino grosso a realizar os movimentos gástricos, além de aumentar as contrações do intestino, que empurram os resíduos para fora do organismo. Beber café pode ainda fazer com que a vesícula libere a bile no intestino, o que solta o intestino e aumenta a vontade de ir ao banheiro.

6. Aumenta a memória: A cafeína fortalece alguns tipos de memória por até 24 horas após seu consumo, como mostrou um estudo realizado com 44 pessoas e publicado no periódico Nature Neuroscience. Foi comprovado que o cérebro apresentou um nível mais profundo de retenção de memória em pessoas que consumiram mais cafeína.