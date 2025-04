Ômega 3 é um poderoso nutriente para corpo e mente, mas vale suplementar?

Vários trabalhos científicos já levantaram dúvida sobre a eficácia desse tipo de suplementação para a saúde e demonstraram, por exemplo, que consumir cápsulas de ômega 3 não protege de ataque cardíaco ou AVC.

Um estudo publicado no periódico PLOS Genetics conclui que tomar esse tipo de suplemento todos os dias só teria eficácia se o indivíduo possuir uma genética que favoreça o processamento desse tipo de gordura.

A pesquisa ainda mostrou que, caso a pessoa tenha uma tendência genética a apresentar problemas cardiovasculares, por exemplo, a suplementação poderia aumentar o risco de um ataque cardíaco.

Por isso, os especialistas recomendam que a ingestão desse tipo de suplemento seja feita apenas sob orientação médica.

É preciso cuidado para evitar problemas

Como não existe uma indicação que seja universal para todo mundo, um médico ou nutricionista podem ajudá-lo sobre a necessidade, ou não, de suplementação. Informações do Escritório de Suplementos Dietéticos do Instituto de Saúde dos EUA revelam que o suplemento de ômega 3 é, em geral, bem tolerado, mas seu alto consumo, por longo tempo, pode reduzir as respostas do sistema imunológico às inflamações e ainda levar a sangramentos.