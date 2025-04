Cortar o carboidrato de forma drástica é arriscado para saúde; veja por quê

Atrapalha o desempenho cognitivo

O cérebro depende da glicose para gerar energia e funcionar adequadamente. Lembrando que a glicose é obtida por meio do consumo de alimentos que tenham carboidratos. Portanto, uma restrição do macronutriente na dieta afeta o funcionamento do órgão.

É comum provocar uma redução na capacidade cognitiva, ou seja, levar a dificuldades de concentração, lapsos de memória e lentidão no pensamento. Em alguns casos, há dificuldade de aprendizado e confusão mental.

Provoca deficiências nutricionais

Dietas com baixo teor de carboidratos costumam ser deficientes em algumas vitaminas (como do complexo B) e minerais (como potássio e magnésio), essenciais para várias funções do corpo. Além disso, pode diminuir a quantidade de fibras e antioxidantes.

Piora o humor