Não é estética: luz de 'balada' na academia tem efeito positivo na saúde

É cada vez mais comum academias modernas que se assemelham a baladas - com luzes mais baixas, cores vibrantes e ambientes estimulantes. Pode parecer apenas um detalhe estético, mas estudos recentes sugerem que a intensidade da luz pode ter efeitos além do estímulo visual e influenciar diretamente a resposta do corpo ao exercício, especialmente a regulação da pressão arterial e a recuperação cardiovascular pós-exercício. Um estudo do Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora (Laham) da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP investigou como a intensidade da luz pode interferir na resposta da pressão arterial após a realização de uma sessão de exercício aeróbico.

Os resultados revelaram que a luz intensa aumentou a pressão arterial sistólica e impediu a diminuição da pressão arterial diastólica e média, fenômeno conhecido como hipotensão pós-exercício, que é uma resposta fisiológica considerada benéfica para a saúde. Impedir a diminuição da pressão arterial pós-exercício faz com que a sobrecarga do coração permaneça mais elevada, o que pode ter implicações para pessoas com problemas cardiovasculares. Isso sugere a necessidade de se considerar a iluminação do ambiente na prescrição de exercícios.

Participaram do estudo 20 homens saudáveis entre 20 e 39 anos, não fumantes, que não usavam medicamentos ou complementos alimentares. Eles realizaram, em ordem aleatória, duas sessões experimentais, sendo uma com luz intensa e outra na penumbra. As sessões foram realizadas com um intervalo de 7 dias e os participantes foram instruídos a manter rotinas semelhantes, evitar esforço físico e abster-se de cafeína e álcool por 24 horas antes de cada sessão. Eles também precisavam jejuar por 2 horas antes da chegada ao laboratório.