Falta de controle da glicemia pode estar relacionada a baixa estatura

A falha no controle da glicemia em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 pode prejudicar a estatura na idade adulta, mostra um estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, publicado no The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Os autores comprovaram essa associação após analisar dados de mais de 12 mil pessoas nascidas entre 1982 e 2002, registrados no National Diabetes Register (NDR). Todos foram acompanhados em check-ups periódicos desde o primeiro registro no sistema até atingirem a maioridade.

O controle da glicemia foi avaliado pela dosagem da hemoglobina glicada, que faz um retrato dos níveis de glicose no sangue nos três meses anteriores ao exame. O estudo também levou em conta fatores como idade no início da doença, comorbidades e histórico familiar.