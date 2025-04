5 frutas para consumir no pré e pós-treino que ajudam a se exercitar melhor

Imagem: iStock

Possui quatro vezes mais vitamina C e 70 vezes mais fibras do que uma laranja, sendo uma ótima opção para reforçar o sistema imunológico. Isso é importante porque quem se exercita com regularidade queima suas reservas antioxidantes mais rápido.

Outras recomendações

O ideal é ingerir proteína depois do treino, junto com o carboidrato. Se a pessoa treina de manhã, pode tomar um suco de frutas antes e, depois da prática, fazer o café da manhã habitual, com uma vitamina de leite com aveia e fruta, ou pão integral com queijo ou ovos Lia Buschinelli, nutricionista

Para quem pratica atividades físicas à noite, o ideal é fazer a refeição do jantar depois do treino. "Arroz, batata, carne, frango, ovos, salada, legumes são boas opções combinadas para quem deseja aumentar a massa muscular. E, claro, se o objetivo é emagrecer, não adianta fazer um pratão depois. Podem-se consumir os mesmos alimentos, porém em quantidades moderadas", diz Buschinelli.

A nutricionista Andressa Campos Ferreira reforça que é necessário haver um consumo consciente e equilibrado de alguns grupos alimentares, independentemente do tipo de treino. "A dieta diária precisa conter alimentos energéticos (carboidratos), reguladores (frutas, legumes e verduras) e construtores (proteínas)", afirma ela.