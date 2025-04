Nevo melanocítico que Lula tirou, é nome técnico para problema comum

As pessoas devem ficar atentas às regras ABCDE no que diz respeito às pintas. São cinco pontos a serem observados, que podem acender um alerta sobre um nevo melanocítico: assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução.

Um adulto jovem possui entre 10 e 20 pintas, elevadas ou não. O formato deve ser simétrico. A borda regular e bem delimitada. A cor uniforme, e geralmente castanha, marrom ou cor de pele. O diâmetro menor do que 6 mm.

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Recomendação cirúrgica. "A maioria dos nevos melanocíticos não necessita tratamento. Quando existe dúvida se a pinta é um nevo atípico ou um melanoma inicial, deve ser realizada a remoção da mesma para biópsia e confirmação diagnóstica", acrescenta o artigo da SBD.

Saúde do presidente

Em outubro do ano passado, Lula sofreu um acidente doméstico, que provocou um corte na cabeça. Ele escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada, mas não perdeu a consciência. O petista procurou atendimento médico, recebeu pontos e foi monitorado com exames clínicos e de imagem.

Em dezembro, ainda devido a esta queda, Lula passou por procedimentos cirúrgicos na cabeça. O quadro do presidente evoluiu bem e ele não teve sequelas.