Estudo diz que trocar manteiga por essas opções pode fazer você viver mais

Estamos condicionados a pensar que adotar uma alimentação equilibrada passa por realizar mudanças radicais na dieta. Porém, substituições simples e que têm pouco impacto direto na rotina podem ser igualmente eficazes.

Uma dessas trocas é usar óleos vegetais em vez de manteiga. Uma pesquisa, conduzida por especialistas da Harvard T.H. Chan School of Public Health e publicada no periódico Jama Internal Medicine no dia 6 de março, revelou que essa troca simples pode ter efeitos significativos na saúde e na longevidade.

O que diz o estudo?

A pesquisa analisou dados de mais de 200 mil pessoas ao longo de 30 anos e concluiu que o consumo de óleos vegetais, como soja, canola e azeite, está associado a menor mortalidade total, por câncer e doenças cardiovasculares, enquanto o uso de manteiga aumenta esses riscos.