Suplementos com ora-pro-nóbis são proibidos pela Anvisa; entenda por quê

Além disso, como a ora-pro-nóbis não está entre os ingredientes reconhecidos de suplementos, não há nenhum regulamento técnico para a fabricação. Ou seja, não existem regras de segurança e parâmetros de qualidade estabelecidos e exigidos para o desenvolvimento dos produtos.

Ora-pro-nóbis não poderá ser utilizada como ingrediente de suplemento, pois sua eficácia ou riscos não foram comprovados Imagem: dictionarydeshea/ Pixabay

Anvisa considera que suplementos com ora-pro-nóbis levam o consumidor ao erro, pois não há efeitos ou propriedades terapêuticas destas pílulas que possam ser demonstradas. As regras da agência especialmente destacam que há diferenças entre as propriedades de um alimento e aquelas encontradas quando se consome um nutriente de forma farmacêutica.

A determinação não proibiu, porém, o consumo da planta pura, in natura, em sucos e alimentos. Foram banidos apenas os produtos feitos com ela, já que as normas da agência vedam que o rótulo aconselhe o uso para melhorar a saúde, prevenir doenças ou para uma suposta ação curativa.

O que é a ora-pro-nóbis e o que ela faz?

A Pereskia aculeata é considerada uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional). A trepadeira conhecida por cobrir cercas e muros, especialmente em Minas Gerais, é comestível e rica em nutrientes.